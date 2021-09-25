Страны Quad произведут миллиард вакцин против коронавируса до конца 2022 года

Главы США, Австралии, Индии и Японии встретились в формате QUAD. Во время заседания было решено произвести 1 миллиард вакцины против коронавирусной инфекции.

В заявлении, которое появилось на портале МИДа Индии, сообщается, что часть доз финансируется через COVAX. Кроме того, все четыре государства QUAD пожертвуют свыше 1,2 миллиарда доз безопасных и эффективных медпрепаратов от коронавируса для жителей других стран.

"На сегодня мы доставили порядка 79 миллиона безопасных, эффективных и качественных доз вакцины в страны Индо-Тихоокеанского региона в рамках этих обязательств", — прокомментировали в МИД Индии.

Во время встречи представители США, Австралии, Индии и Японии высоко оценили производство, осуществляемое корпорацией Biological E.

Также главы государств поддержали заявление Индии о возобновлении экспорта вакцин против коронавируса с октября 2021 года.

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