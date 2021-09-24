Песков назвал тонкой грань между сатирой и оскорблениями власти

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что грань между политической сатирой и оскорблениями представителей власти очень тонкая, и каждый такой случай нуждается в отдельном рассмотрении.

Журналисты спросили у Пескова, как Кремль относится к пародийным роликам в соцсетях, где используются атрибуты государственной власти и силовых структур. Он ответил, что если подобный контент не переходит грань политической сатиры, то не оскорбляет представителей власти и, соответственно, для авторов не предусмотрена ответственность за это.

Однако за переход этой грани возможны санкции.

"Понятно, что она [грань] очень тонкая, но здесь нужно рассматривать в каждом отдельном случае", — отметил официальный представитель Кремля.

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