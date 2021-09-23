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"Жалкие презренные стукачи": глава ЦИК намекнула на Навального и его окружение?

Политика

Председатель Центризбиркома РФ Элла Памфилова прокомментировала сообщения о новом санкционном списке, который накануне одобрил комитет по регламенту Палаты представителей Конгресса США. В списке 35 российских граждан, в том числе и Памфилова.

"Жалкие презренные стукачи": глава ЦИК намекнула на Навального и его окружение?

"Я совершенно равнодушна к возможным санкциям, тем более, когда они основаны на доносах. Жалка и презренна участь стукачей. Для меня больше всего имеет значение доверие наших граждан, наших избирателей", — заявила глава Центризбиркома.

Имён Элла Памфилова не назвала. Но можно предположить, что речь об Алексее Навальном и его окружении. В сообщениях о санкционном списке подчёркивается, что речь идёт о людях, которых Навальный и его сторонники обвиняют в коррупции и нарушении прав человека.

Среди людей, которые представлены в списке как потенциально подпадающие под санкции: премьер-министр РФ Михаил Мишустин, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, министр здравоохранения Михаил Мурашко, мэр Москвы Сергей Собянин, губернатор Московской области Андрей Воробьёв.

Дмитрий Песков отметил, что "это такие внутрипарламентские упражнения". "Для того, чтобы они как-то были формализованы и тем более активированы, им надо пройти очень длительный путь", — считает пресс-секретарь главы государства.

По его словам, в американском Конгрессе очень много людей плохо разбираются в "российской реальности", но при этом "не любят нашу страну".

Поправка к оборонному бюджету на следующий финансовый год и в самом деле имеет рекомендательный характер. И её ещё не рассматривала Палата представителей в полном составе. Хотя и мало сомнений, что конгрессмены её примут.

В том случае, если она будет одобрена, то администрация Джо Байдена должна будет в течение 180 дней отчитаться, нашла ли она основания для включения названных в списке людей в санкционные списки.

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Автор: Олег Артюков, Редактор: Людмила Черткова, Куратор: Олег Артюков
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