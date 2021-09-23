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Венедиктов рассказал о результатах проверки электронного голосования

Политика » Выборы

Главный редактор радиостанции "Эхо Москвы" и глава общественного штаба по наблюдению за выборами в столице Алексей Венедиктов написал в Telegram-канале, что технические специалисты не обнаружили признаки взлома или вбрасывания бюллетеней в электронном голосовании.

Венедиктов рассказал о результатах проверки электронного голосования

Также российский журналист отметил, что технические эксперты не остановятся на этом этапе исследования. Члены общественного штаба решили продолжить проверять информацию, при этом рассказывать о процессе в социальных сетях. Алексей Венедиктов написал:

"Штаб принял решение продемонстрировать в качестве примера данные по округу 198, где баллотировалась Анастасия Брюханова".

Напомним, что в России с 17 по 19 сентября проходили выборы в Государственную Думу. Избиратель мог поддержать кандидата через дистанционное электронное голосование. Его ввели в таких регионах, как:

  • Москва,
  • Севастополь,
  • Мурманская область,
  • Нижегородская область,
  • Ярославская область,
  • Ростовская область.

При этом результаты дистанционного голосования считали всю последнюю ночь выборов. Российские власти пояснили, что такая ситуация возникла из-за людей, которые захотели изменить решение. В КПРФ электронное голосование назвали "халтурой, которая может заразить всю страну".

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Автор: Евгения Васильева (журналист-новостник), Куратор: Олег Артюков
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