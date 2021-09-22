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Независимые депутаты призвали отменить результаты выборов в России

Политика

Ассоциация независимых муниципальных и региональных депутатов призвала отменить результаты выборов, которые проходили в России 17-19 сентября. Причем речь не только о выборах в Госдуму, но и всех уровней. Обращение адресовано Центризбиркому и главе ведомства Элле Памфиловой.

Независимые депутаты призвали отменить результаты выборов в России

Авторы петиции, размещенной на Change. org, считают, что выборы были максимально не конкурентными, а значительные группы граждан были лишены возможности избрать своего представителя в органы власти.

Кроме того, по их мнению, многодневное голосование дало больше возможностей для массовых фальсификаций, а отключение общедоступной видеотрансляции "отбросило всю избирательную систему на десятилетие назад". Независимые наблюдатели подвергались незаконным ограничениям, им поступали угрозы, на них совершались нападения, считают авторы петиции.

Авторы обращения также потребовали отменить дистанционное электронное голосование, которое могло быть использовано для корректировки результатов очного голосования.

В петиции содержится призыв к главе Центризбиркома Элле Памфиловой остановить беззаконие и "вернуться при принятии своих решений в правовое поле современной демократии".

Теперь о том, почему это обращение останется без внимания.

Во-первых, ассоциация едва ли может считаться "голосом" значительной части российского общества. В основном она объединяет муниципальных депутатов из Москвы и Санкт-Петербурга.

Во-вторых, петиция размещена на Change. org — и это никоим образом не обязывает российские власти как-либо на нее реагировать. То есть никаких юридических последствий не будет. Но если целью было привлечение внимание прессы — а только эта цель и могла быть — то да, это сработало.

В-третьих, Элла Памфилова неоднократно заявляла, что в России одна из самых прозрачных систем голосования в мире. Едва ли глава Центризбиркома изменит свою точку зрения, ознакомившись с этим воззванием. Авторы которого, в общем-то, за все время пребывания Памфиловой во главе ЦИК слова доброго в отношении нее не сказали.

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Автор: Олег Артюков, Куратор: Олег Артюков
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