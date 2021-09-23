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Немцы требуют исключить поляков из ЕС: "Пусть катятся дружить с Россией"

Политика

Читатели немецкого издания Spiegel попросили исключить Польшу из состава Евросоюза из-за того, что представители страны поддержали идею о верховенстве национального права в споре с другими политиками.

Немцы требуют исключить поляков из ЕС: "Пусть катятся дружить с Россией"

Жители Германии считают, что Польша лишь устраивает скандалы на заседаниях ЕС, поэтому ей стоит покинуть организацию.

"Пусть катятся дружить с Россией и Белоруссией. Ах, да" Пусть захватят и Венгрию вместе с собой", — отметил один из комментаторов.

Другие пользователи согласились с его мнением. По их словам, выход поляков из состава Евросоюза никак не скажется на работе объединения. Кроме того, читатели потребовали урезать субсидии Варшаве в том случае, если политики из Польши останутся в ЕС.

Добавим, ранее по просьбе Чехии, указавшей на нарушение обеспечения водой приграничных территорий, Евросоюз заставил Польшу выплатить 500 тысяч евро в виде штрафа.

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Автор: Юлия Миленина, Куратор: Олег Артюков
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