Немцы требуют исключить поляков из ЕС: "Пусть катятся дружить с Россией"

Читатели немецкого издания Spiegel попросили исключить Польшу из состава Евросоюза из-за того, что представители страны поддержали идею о верховенстве национального права в споре с другими политиками.

Жители Германии считают, что Польша лишь устраивает скандалы на заседаниях ЕС, поэтому ей стоит покинуть организацию.

"Пусть катятся дружить с Россией и Белоруссией. Ах, да" Пусть захватят и Венгрию вместе с собой", — отметил один из комментаторов.

Другие пользователи согласились с его мнением. По их словам, выход поляков из состава Евросоюза никак не скажется на работе объединения. Кроме того, читатели потребовали урезать субсидии Варшаве в том случае, если политики из Польши останутся в ЕС.

Добавим, ранее по просьбе Чехии, указавшей на нарушение обеспечения водой приграничных территорий, Евросоюз заставил Польшу выплатить 500 тысяч евро в виде штрафа.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.