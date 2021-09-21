Кадыров прокомментировал слова Байдена о секс-меньшинствах в Чечне

Глава Чечни Рамзан Кадыров высказался по поводу призыва президента США Джо Байдена защищать права секс-меньшинств от Чечни до Камеруна.

В своем Telegram-канале Кадыров написал, что в республике "нет петухов" — только "куриные мужья", и пригласил Байдена посетить Чечню, чтобы он убедился в этом.

Глава Чечни считает, что Байдена злят все мусульманские страны, поэтому он кидает на них авиабомбы. По словам Кадырова, США — проблемная и самая агрессивная в мире страна. Он назвал заявление американского лидера абсурдным.

"В Чеченской Республике нет петухов и даже нет такого слова. Вместо них у нас куриные мужья", — написал Кадыров.

Ранее на сессии Генассамблеи ООН Джо Байден призвал международное сообщество защищать права сексуальных меньшинств во всех странах мира "от Чечни до Камеруна", чтобы представители ЛГБТ "могли открыто жить в любви и без страха".

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