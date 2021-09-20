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Le Figaro: "Украине давно пора понять, что крымчане чувствуют себя русскими"

Политика

Жители Франции высказались по поводу осуждения украинскими властями участия жителей Крыма, ЛНР и ДНР в российских выборах.

Le Figaro: "Украине давно пора понять, что крымчане чувствуют себя русскими"

На минувшей неделе глава МИД Украины Дмитрий Кулеба призвал мир не признавать выборы в России, заявив, что "украинцев, временно проживающих на оккупированных Россией территориях, заставили участвовать в голосовании по поддельным паспортам".

Так, по мнению читателей французской газеты Le Figaro, Украине давно пора понять, что подавляющее большинство населения Крыма считают себя гражданами России.

"На Украине до сих пор не поняли, что подавляющее большинство жителей Крыма чувствуют себя русскими. Это как при разводе, в какой-то момент лучше расстаться", — сообщил один из читателей.

"Послушайте, когда, например, в Алжире проходят выборы, Франция открывает избирательные участки на своей территории", — отметил комментатор.

"Этой бывшей провинции СССР надо лишь провести референдум, чтобы узнать мнение населения некоторых регионов. Люди стремились остаться жителями одной страны совсем не потому, что ранее по решению советских властей Крым перешёл в состав Украины", — заметил другой читатель.

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Надо ли России признавать выборы на Украине
Автор: Алина Ибрагимова, Редактор: Людмила Черткова, Куратор: Олег Артюков
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