Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Украина никогда не забудет про Крым. По его мнению, это не та тема, по которой могут быть компромиссы. Об этом накануне Кулеба заявил в эфире телеканала "1+1".
Министр иностранных дел Украины выразил уверенность, что в повестке дня встречи гослидеров России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского будет тема Крыма, сообщает РИА Новости.
"Саммитом "Крымская платформа" мы показали, что мы про Крым никогда не забудем. Я убежден, что тема Крыма будет в повестке дня в любых обстоятельствах, вопрос в том, как это будет публично освещаться", — сказано в сообщении.
По словам руководителя украинского МИД, Москва систематически "ищет поводы, чтобы соскочить" и отказаться от встречи с Киевом.
Напомним, на минувшей неделе, по словам помощника офиса президента Украины Алексея Арестовича, Украина "сорвалась с крючка" Минских соглашений, что явилось для Киева "прорывным достижением".
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