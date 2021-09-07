Кулеба: мы про Крым никогда не забудем

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Украина никогда не забудет про Крым. По его мнению, это не та тема, по которой могут быть компромиссы. Об этом накануне Кулеба заявил в эфире телеканала "1+1".

Министр иностранных дел Украины выразил уверенность, что в повестке дня встречи гослидеров России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского будет тема Крыма, сообщает РИА Новости.

"Саммитом "Крымская платформа" мы показали, что мы про Крым никогда не забудем. Я убежден, что тема Крыма будет в повестке дня в любых обстоятельствах, вопрос в том, как это будет публично освещаться", — сказано в сообщении.

По словам руководителя украинского МИД, Москва систематически "ищет поводы, чтобы соскочить" и отказаться от встречи с Киевом.

Напомним, на минувшей неделе, по словам помощника офиса президента Украины Алексея Арестовича, Украина "сорвалась с крючка" Минских соглашений, что явилось для Киева "прорывным достижением".

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