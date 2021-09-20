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Встреча Путина и Мирзиёева в Москве станет историческим событием

Политика

По словам заместителя главы МИД России Андрея Руденко, рабочая поездка президента Узбекистана Шавката Мирзиёева в Россию, которая состоится в текущем году, станет значимым событием в истории взаимодействия России и Узбекистана.

"Мы готовимся к государственному визиту президента Узбекистана, который, как мы надеемся, состоится в 2021 году", — приводит ТАСС слова Руденко.

Как сообщил дипломат, на предстоящей встрече Владимир Путин и Шавкат Мирзиёев планируют подписать "серьёзный пакет документов", который будет касаться различных сфер деятельности.

"Подготовлен очень серьёзный пакет документов. В первую очередь в области торгово-экономического взаимодействия, но также и в других сферах, в том числе в оборонной", — сообщил замглавы МИД России.

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Автор: Алина Ибрагимова, Редактор: Ольга Алексеева, Куратор: Олег Артюков
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