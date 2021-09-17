Венедиктов отреагировал на проблемы с онлайн-голосованием в Москве

Глава общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве Алексей Венедиктов рассказал, что на онлайн-голосовании приходится обрабатывать порядка 47 тысяч запросов в минуту.

Электронное голосование

По его словам, в связи с большим потоком граждан, желающих проголосовать в дистанционном формате, некоторым пользователям столичного сервиса приходится ждать выдачи бюллетеней.

Ранее в соцсетях стала появляться информация, что жители РФ не могут оставить свой голос на этой платформе. Доступ к сайту был временно ограничен.

Однако сейчас программу уже восстановили. Электронный ресурс работает в обычном режиме, пишет РИА Новости.

Добавим, что выборы в Государственную думу РФ в 2021 году пройдут с 17 по 19 сентября. Удалённое голосование разрешено в Курской, Нижегородской, Ярославской, Мурманской, Ростовской областях, Москве и Севастополе.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.