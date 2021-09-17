Глава общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве Алексей Венедиктов рассказал, что на онлайн-голосовании приходится обрабатывать порядка 47 тысяч запросов в минуту.
По его словам, в связи с большим потоком граждан, желающих проголосовать в дистанционном формате, некоторым пользователям столичного сервиса приходится ждать выдачи бюллетеней.
Однако сейчас программу уже восстановили. Электронный ресурс работает в обычном режиме, пишет РИА Новости.
Добавим, что выборы в Государственную думу РФ в 2021 году пройдут с 17 по 19 сентября. Удалённое голосование разрешено в Курской, Нижегородской, Ярославской, Мурманской, Ростовской областях, Москве и Севастополе.
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