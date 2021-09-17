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В США призвали не беспокоиться из-за приступов кашля Байдена

Политика

Журналисты, регулярно освещающие мероприятия с участием президента США Джо Байдена, заметили, что он стал слишком часто кашлять. Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки отреагировала на слухи об ухудшении состояния американского лидера.

В США призвали не беспокоиться из-за приступов кашля Байдена

По её словам, с Байденом всё в порядке. Она предположила, что у него может быть лёгкая простуда или другие незначительные проблемы. Псаки подчеркнула: скорее всего, президенту США нужно просто прочистить горло, после чего он перестанет кашлять.

Кроме того, пресс-секретарь Белого дома заявила, что Байдена постоянно сопровождают врачи различных профилей. Они не выявили у главы государства каких-либо серьёзных заболеваний, передаёт РИА Новости.

"Здесь нет причин для беспокойства", — убеждена Джен Псаки.

Однако в соцсетях и журналистских кругах всё же распространяются мнения, что у Джо Байдена может быть грипп или коронавирус, ведь он часто путешествует и общается с огромным количеством людей. Пользователи рекомендуют американскому лидеру уйти на временную самоизоляцию, как президент РФ Владимир Путин.

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Автор: Юлия Миленина, Куратор: Олег Артюков
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