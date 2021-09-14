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Более 4500 фейков о выборах в Госдуму выявила Лига безопасного интернета

Политика

Свыше 4500 фейков о выборах в Госдуму выявила Лига безопасного интернета с июля 2021 года. Об этом сообщила член Общественной палаты РФ Екатерина Мизулина, являющаяся директором Лиги.

Более 4500 фейков о выборах в Госдуму выявила Лига безопасного интернета

"С 8 июля таких публикаций волонтерами Лиги безопасного интернета зафиксировано уже 4526", — цитирует заявление Мизулиной ТАСС.

Собеседница агентства рассказала, в частности, о распространении ложной информации о существовании "методички для председателей УИК по вбросам", а также об отмене трехдневного видеонаблюдения.

Некоторые подобные публикации, по словам Мизулиной, распространяются из-за рубежа, в том числе из Латвии, Польши и Украины.

Фейки распространяют в мессенджерах и соцсетях. Для продвижения ложной информации используются боты.

По мнению директора Лиги безопасного интернета, число фейков будет расти в преддверии голосования.

Ранее в Совфеде заявили о сопоставимости сумм, выделяемых из-за рубежа на деструктивное вмешательство в российские выборы, с расходами РФ на их организацию.

10 сентября в российском МИДе предъявили послу США доказательства нарушения законодательства РФ американскими цифровыми гигантами в преддверии выборов.

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Как проголосовать на выборах в Госдуму, чтобы потом не пожалеть
Автор: Владимир Васютченко, Куратор: Олег Артюков
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