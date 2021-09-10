Захарова назвала оторванным от реальности заявление Зеленского о войне с РФ

Заявление украинского президента Владимира Зеленского о возможности полномасштабной войны с Россией не связано единой логикой и оторвано от реальности, считает официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Владимир Зеленский заявил о вероятности полноценной войны с РФ на проходящем в Киеве форуме YES Brainstorming.

"Считаю, может быть. Потенциал в этой теме есть. … Это будет самой большой ошибкой России", — сказал украинский лидер, отвечая на соответствующий вопрос модератора дискуссии.

Владимир Зеленский добавил , в случае подобного развития событий никогда не будет существовать соседства между Россией, Украиной и Белоруссией

У Марии Захаровой возник ряд вопросов в связи с высказыванием президента.

"В какой теме есть потенциал? С чьей стороны? ... Что делает администрация Зеленского для предотвращения подобного развития событий? Чего ожидает от соседей, мирового сообщества?", — написала представитель МИД РФ в своём телеграм-канале.

Представитель МИД отметила, что заявления украинского президента всё более оторваны от реальности.

"Не связанные единой логикой фразы. … Набор не объединенных в единую мысль агрессивно-обвинительных слов и клише", — оценила слова Зеленского дипломат.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.