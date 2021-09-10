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Латвия: ЕС не понимает перспектив Украины в союзе и не хочет "новых проблем"

Политика

Как заявил латвийский посол на Украине Юрис Пойканс, перспективы Незалежной в Евросоюзе "туманны". У стран-участников нет конкретных причин для чтобы расширить сообщество. 

Латвия: ЕС не понимает перспектив Украины в союзе и не хочет "новых проблем"

По словам Пойканса, даже те государства, которые не против увеличения количества сторонников, указывают на основной критерий "готовность" ко вступлению, чего нельзя сказать об Украине.

"Никто не хочет получать новые проблемы", - цитирует дипломата РИА Новости.

Сколько потребуется украинской стороне, чтобы соответствовать требования ЕС, посол сказать не решился. "Я не хотел бы спекулировать о 10, 20 или 30 годах", резюмировал Юрис Пойканс. 

Дипломат допустил, что Украина сможет резонно поставить вопрос о вступлении ЕС, только после достижения "определённых" успехов. 

Ранее Украинский политолог заявил, что переизбрание Зеленского напрямую зависит от встречи с президентом России Владимиром Путиным. "Оттепель" между Киевом и Москвой значительно поможет украинскому лидеру на выборах.

 

 

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Автор: Екатерина Широкова, Куратор: Олег Артюков
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