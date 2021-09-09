В Польше объяснили, почему для России транзит через Украину - это почти навсегда

Председатель правления польской нефтегазовой компании PGNIG Павел Маевский заявил, что "Газпром" не сможет отказаться от транзита через Украину. Правда, зависит это не от Киева.

По словам Маевского, дело в требованиях Евросоюза к "Северному потоку — 2". Он отметил, что если магистраль будут использовать в соответствии с европейскими регуляциями, то работать на полную мощность она не сможет. Вследствие этого, России придется и дальше транспортировать сырье через Украину.

Согласно европейской Газовой директиве, трубопровод должен либо частично заполняться альтернативным поставщиком, либо его участок на территории Евросоюза должен принадлежать сторонней компании (здесь, заметим, себя предлагают украинцы).

Мощность двух ниток трубопровода "Северный поток — 2" составляет 55 миллиардов кубометров газа ежегодно. Накануне агентство Bloomberg сообщило, что поставки по первой нитке (она была закончена в июне) могут начаться уже 1 октября. А в "Газпроме" ранее заявляли о планах поставить в 2021 году по "Северному потоку — 2" примерно 5,6 миллиардов кубометров газа.

Напомним, против проекта активно выступает Украина, которая опасается потерять доходы от транзита российского газа. В Киеве рассчитывают продлить контракт на транспортировку газа до 2035 года и получить гарантии, что объемы транзита будут составлять не менее 40 миллиардов кубометров ежегодно.

В Москве, в свою очередь, говорят о том, что готовы сохранить транзит, если это будет экономически целесообразно.