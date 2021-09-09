Хорошенько подумала: Ангела Меркель заявила, что она феминистка

Канцлер Германии Ангела Меркель официально заявила: она больше не намерена скрывать того, что является феминисткой.

При этом Меркель пояснила, что прежде о своих феминистских взглядах стеснялась говорить публично. Однако теперь она не боится этого, и призывает всех женщин следовать ее примеру, когда в жизни общества поднимается вопрос о гендерном равенстве.

"Сегодня я обдумала это лучше", — поясняет своё решение канцлер Германии.

Заявление Меркель сделала в рамках речи, произнесённой на последнем пленарном заседании Бундестага текущего созыва.

В ответ на слова политика, газета Berliner Zeitung напомнила, что в 2017 году Меркель не смогла однозначно ответить на вопрос — считает ли она себя феминисткой.

Напомним, 26 сентября в Германии состоятся очередные парламентские выборы. После них, в течение месяца, будет избран новый состав Бундестага во главе с новым канцлером.

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