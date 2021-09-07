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В Великобритании Меркель и Байдена считают "предателями"

Мир

Канцлер Германии Ангела Меркель и президент США Джо Байден — два политика, которые помогли президенту России Владимиру Путину эксплуатировать Европу, считают в Великобритании.

В Великобритании Меркель и Байдена считают "предателями"

Как говорится в статье, опубликованной изданием Express, Ангела Меркель и Джо Байден опозорены за то, что позволили Владимиру Путину "вооружить" трубопровод "Северный поток-2". Согласно заявлению британских экспертов, Лондону из-за этого может не достаться российского газа.

По мнению британских специалистов, Европа может столкнуться с нормированием газа из России этой холодной, по прогнозам, зимой. Эксперты утверждают, что Великобритания "более уязвима к кризису поставок газа", чем другие западноевропейские страны.

Жители Британии согласны с мнением эксперта по Украине Майклом Маккейном, который назвал Байдена и Меркель "предателями" из-за соглашения по российской трубе. Он также раскритиковал администрацию США за участие в проекте, опасаясь, что это также укрепило сильное вооружение России Украины.

В воскресенье он написал в "Твиттере":

"Президент Байден совершил ошибку, присоединившись к канцлеру Меркель в пакте о завершении российского военного проекта "Северный поток-2" — без консультаций с Украиной".

Ранее Маккейн заявил, что президент Путин вооружил "Северный поток-2" в попытке обеспечить свои интересы в Европе, что привело к скачку цен на газ.

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"Это экономический нонсенс" — Раскрыта тайна окупаемости Северного потока-2
Автор: Евгения Патановская, Редактор: Ольга Алексеева, Куратор: Любовь Степушова
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