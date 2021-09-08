Талибов* призвали ввести униформу

Жители Афганистана обратились к талибам* с просьбой ввести униформу для участников радикального движения.

По словам местных жителей, в Кабуле грабители часто выдают себя за талибов, а по внешнему виду их невозможно отличить, сообщает афганский телеканал Ariana News.

"Мы не знаем, кто из них талиб, а кто нет. Это должно определяться внешним видом", — говорится в сообщении.

В ответ на просьбу жителей страны представитель "Талибана"* Забиулла Муджахид заявил, что в данной мере нет необходимости.

"Боевики, ответственные за общественную безопасность, уже носят форму. Что касается других талибов, чей внешний вид отличается от гражданского только наличием оружия, они скоро покинут столицу страны или не будут иметь отношения к вопросам безопасности", — заявил Забиулла Муджахид.

Напомним, ранее боевики "Талибана", захватившие власть в Афганистане, предписали студенткам, обучающимся в частных высших учебных заведениях, носить никаб.

* запрещённая в России террористическая организация.

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