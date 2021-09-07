В столице Афганистана радикалы открыли огонь для разгона демонстрантов антипакистанской акции.
Участники радикального движения "Талибан"* начали стрелять по участникам антипакистанской демонстрации с целью их разгона, Об этом сообщили в агентстве "Франс Пресс" во вторник.
Ранее сообщалось, что в Кабуле собрались местные жители в знак протеста против визита в Афганистан главы разведки Пакистана Фаиза Хамида, который прибыл в страну по приглашению талибов*.
"Участники акции стартовали к северу от Кабула и успели дойти до пакистанского посольства, когда началась стрельба", — говорится в сообщении.
Напомним, в минувший понедельник представитель радикалов Забиулла Муджахид сообщил, что талибы взяли под контроль провинцию Панджшера. Однако, позже лидер сил сопротивления Ахмад Масуд опроверг данное заявление "Талибана"*.
* Террористическая организация, запрещенная на территории России
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