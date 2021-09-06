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Автор Ирина Гусакова

Эксперт: Китай вряд ли будет вкладываться в Афганистан

Мир

Китай неоднократно заявлял о своём желании вкладываться в восстановление Афганистана после войны. Неудивительно, что движение "Талибан"* считает КНР своим главным иностранным партнёром.

Талибы* положительно отзываются об экономическом проекте Китая "Один пояс — один путь" и рассчитывают также на помощь Пекина в восстановлении горнодобывающей промышленности. На какую торговлю рассчитывают талибы, если Китай всё же станет пропуском для Афганистана на рынки мира?

Талибы

Начнём всё же с самого главного. Конечно же, талибы* хотят китайских денег, однако пока никто им не сказал, что Китай их признаёт. Власти КНР продолжают относить новую власть в Афганистане к террористам, но теоретически выражают готовность участвовать в развитии страны. Подобной позиции придерживается и Россия, которая тоже говорила о возможности оказания помощи.

Как отмечает ведущий научный сотрудник Института Дальнего Востока РАН Василий Кашин в интервью Pravda.Ru, если "Талибан"* будет вести себя хорошо, не будет представлять угрозы безопасности, не будет позволять разным опасным для Китая террористам работать на своей территории, то КНР не будет особо против реализации каких-то экономических проектов.

Если Талибан"* ещё и обеспечит на своей территории некий порядок и стабильное управление, то китайцы туда с радостью поедут. Однако тут есть одно небольшое "но" — безопасности и порядка в Афганистане нет уже как 50 лет. А если талибы всё же сделают невозможное, то в Афганистан потянутся инвесторы не только из Китая, но и из других стран: из России, из стран Персидского залива.

"У китайцев уже были попытки долларовой дипломатии в отношении Афганистана. Был проект разработки медного месторождения "Айнак" в 2009 году, для которого заявлялся объём инвестиций почти в три миллиарда долларов. Но из этого ничего не получилось, потому что на тот момент не позволили условия войны и тотальной коррупции. С КНР стали требовать деньги, начались поборы, угрозы на всех уровнях бюрократии. И китайцы это свернули. Представления о том, что они готовы в позе сеятеля разбрасывать купюры по всем окрестностям, далеки от реальности", — отмечает эксперт.

Афганистан — лакомый кусочек для инвесторов

Сейчас же в Афганистане наблюдается более печальная картина, поскольку договариваться придётся не с правительством, а с десятками вооружённых банд. Если всё же предположить, что Афганистан станет страной со стабильным режимом, то потенциал для инвесторов откроется большой.

Талибы

В Афганистане есть и минеральные ресурсы, например, тот же литий, который нужен аккумуляторной промышленности, от которого зависят все перспективные источники энергии, много цветных металлов. Но разработка любых ресурсов в Афганистане требует больших денежных вложений. Потому что в стране отсутствуют дороги, электроэнергетика. Любой проект — это миллиарды долларов. Вкладывать их можно только в условиях политической стабильности.

Талибы* облизывают китайцев в расчёте на то, что те дадут денег. Но китайцы не фонд благотворительности. О какой-то вовлечённости речь пойдёт, если будет обеспечен порядок хотя бы на уровне Таджикистана, а до этого ещё очень далеко.

* Организация, признанная террористической и запрещенная в РФ.

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Кедми: «У России карты плохие в игре с талибами*» — Анализ ситуации в Афганистане
Редактор: Елена Тимошкина, Куратор: Любовь Степушова
Темы китай талибы талибан афганистан василий кашин
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