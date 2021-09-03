На создание санитарного щита в России потратят 2 млрд рублей

Российские власти направят 2 млрд рублей на создание санитарного щита от инфекций в стране. О выделении средств сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании кабмина РФ.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на председателя правительства, деньги направят на развертывание в крупных городах страны 15 ПЦР-центров и лабораторий для ускоренной диагностики инфекционных заболеваний, в том числе COVID-19.

Михаил Мишустин сообщил, что подразделения санитарно-карантинного контроля планируется оснастить мобильными лабораториями.

"Это необходимо для того, чтобы создать надежный санитарный щит страны и обезопасить граждан от распространения инфекций", — заявил премьер-министр.

Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова рассказала на марафоне "Новое знание", что в рамках проекта "Санитарный щит" планируется организовать в существующих пунктах пропуска на границах РФ проведение экспресс-диагностики на любой вирус.

Также вице-премьер сообщила о планах увеличить число лабораторий, работающих с опасными вирусами до 15 к 2024 году и до 30 — к 2030 году.

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