Голикова: в РФ создадут международный центр реагирования на эпидемии

Международный центр реагирования на эпидемии планируется создать в России. Об этом сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова на марафоне "Новое знание".

"Мы планируем создание международного центра реагирования на эпидемии с четырьмя сотрудничающими лабораториями. И эти лаборатории, и сотрудничающие центры — их работа будет направлена на то, чтобы быстро выявить и секвенировать вирус, если он для нас неизвестен", — цитирует Голикову "Интерфакс".

По словам вице-премьера, задачей центра станет распознавание в течение суток вируса в случае проникновения на территорию страны.

Согласно информации РИА Новости, Татьяна Голикова рассказала также, что к 2024 году в России планируется создать 15 лабораторий высокого уровня защиты, которые будут работать с опасными вирусами. В настоящее время в стране только три таких лаборатории.

К 2030 году их число предполагается увеличить до 30. По словам вице-премьера, планируется, что к этому времени разработка вакцин от любой инфекции в России будет завершаться в течение четырёх месяцев.

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