Участник команды Навального не признал вину в развале ФБК*

Участник команды Алексея Навального Леонид Волков рассказал об обвинениях в свой адрес из-за развала "Фонда Борьбы с коррупцией"*. По его мнению, сотрудники ФБК* занимаются тем, что сам Волков не одобряет.

Он также подтвердил, что персонал ФБК* занимается поручениями Навального, отбывающего наказание в СИЗО. Волков отметил, что команда Навального занимается проектом "Умного голосования". Об этом он рассказал в интервью "ПолитЭксперт".

Помощник Навального также сообщил, что термин о развале ФБК* использует ряд оппозиционеров, например, главный редактор "Эха Москвы" Алексей Венедиктов.

В эфире Волкова на радиостанции сообщалось, что стороны обсуждали причины развала организации Навального. По мнению Венедиктова, организация Навального являлась "вождистской".

*Запрещённая в России экстремистская организация.

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