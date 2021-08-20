Великобритания ввела санкции против 7 сотрудников ФСБ из-за Навального

Великобритания внесла в санкционный список семь сотрудников ФСБ России, которых считает причастными к отравлению учредителя ФБК (организация признана иностранным агентом и экстремистской организацией) Алексея Навального.

В британский "черный список" попали следующие россияне (должности и звания указаны в документе о санкциях):

Алексей Александров (Алексей Фролов), оперативник-криминалист

Владимир Паняев, сотрудник ФСБ

Иван Осипов (Иван Спиридонов), оперативник-криминалист

Владимир Богданов, генерал-майор, глава центра специальных технологий ФСБ

Кирилл Васильев, генерал, директор института криминалистики ФСБ

Станислав Макшаков, исполнительный директор института криминалистики ФСБ

Алексей Седов

Ранее Министерство иностранных дел РФ назвало дело Навального спланированной провокацией, направленной на то, чтобы дискредитировать Россию. По данным МИД, Германия не сумела предоставить убедительных доказательств о причастности сотрудников ФСБ к отравлению оппозиционера Алексея Навального.

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