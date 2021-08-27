Пентагон запретил базам США в Европе покупать энергоресурсы у России

Американские военные объекты, находящиеся на территории Европы, не смогут заключать сделки на покупку энергоресурсов у России. Инициатором решения выступил Пентагон.

Правило по запрету покупки российских энергоресурсов введено в рамках положения о военных закупках из оборонного бюджета США на 2020 год.

Уточняется, что американским военным объектам в Европе запрещено заключать контракты на покупку энергоресурсов у России. Об этом сообщается в документе Федерального реестра США.

В одном из разделов документа отмечается, что американским базам запрещается использовать энергоресурсы, получаемые из России с целью укрепления энергетической безопасности Европы. Запрет распространен на все виды энергоресурсов.

При этом Пентагон допустил возможность ввести исключения из новых правил. Также в документе говорится, что запрет распространяется только на Европу. Таким образом, Азия остается доступным вариантом для заключения контрактов по российским энергоресурсам.

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