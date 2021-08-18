Володин о распаде СССР: "Предательство интересов народа и государства"

Распад Советского Союза — это трагедия, которая не должна повториться, заявил председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин.

"30 лет назад произошла трагедия — распался Советский Союз, страны не стало. Тяжелейший кризис в экономике и социальной сфере. Брошенные на произвол судьбы люди", — написал парламентарий в своём телеграм-канале.

Вячеслав Володин сопоставил события, произошедшие в стране в 1991 и 1917 годах. По мнению политика, в обоих случаях причиной случившегося стало "предательство интересов народа и государства" элитами. Парламентарий считает, что в 1991 году руководители обкомов и представители ЦК КПСС устранились от принятия решений, "разбежались".

Спикер Госдумы связал распад Советского Союза с политической слабостью Михаила Горбачёва. По мнению Вячеслава Володина, Горбачёв не смог стать настоящим лидером СССР и объединить политические силы, когда это было необходимо.

"Вместо того, чтобы попытаться бороться за сохранение страны, они её дружно развалили. Для всех нас это трагедия. Этого не должно повториться", — подчеркнул председатель Госдумы.

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