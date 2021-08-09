При переключении языка на украинский в Apple Maps Чечня обозначается названием запрещенной в России террористической организации - "Чеченська Республіка Ічкерія"*.
Информацию об этом опубликовало издание РИА Новости. Если запустить то же самое приложение на русском языке, то название российского региона обозначается верно - "Чечня".
Однако, стоит только поменять язык на украинский, как республика в составе России превращается в террористическую организацию Ичкерия*.
Непризнанная Чеченская Республика Ичкерия* возникла в 90-х годах после распада СССР в регионе сейчас известном как Чечня. Данное военно-политическое образование было признано террористической организацией и ликвидировано российскими войсками.
* - "Республика Ичкерия" - террористическая организация, запрещена в РФ.
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Кабаева призналась, что обычно не комментирует чьи-либо высказывания, но в данном случае не может остаться в стороне.