Украинские Apple Maps "нашли" чеченских сепаратистов

При переключении языка на украинский в Apple Maps Чечня обозначается названием запрещенной в России террористической организации - "Чеченська Республіка Ічкерія"*.

Информацию об этом опубликовало издание РИА Новости. Если запустить то же самое приложение на русском языке, то название российского региона обозначается верно - "Чечня".

Однако, стоит только поменять язык на украинский, как республика в составе России превращается в террористическую организацию Ичкерия*.

Непризнанная Чеченская Республика Ичкерия* возникла в 90-х годах после распада СССР в регионе сейчас известном как Чечня. Данное военно-политическое образование было признано террористической организацией и ликвидировано российскими войсками.

* - "Республика Ичкерия" - террористическая организация, запрещена в РФ.