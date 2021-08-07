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Путин уверен, что "ущипнуть" Россию в сфере спорта не удастся

Политика

Глава РФ Владимир Путин высказался по поводу запрета использовать флаг и гимн России на международных спортивных соревнованиях.

Путин уверен, что "ущипнуть" Россию в сфере спорта не удастся

Международные спортивные организации, по мнению Владимира Путина, заинтересованы в том, чтобы РФ претендовала на проведение крупных состязаний на своей территории. По этой причине ущемлять права российских спортсменов за рубежом больше не станут.

"Что касается будущего, то эти ограничения действуют до конца 2022 года. Думаю, что начиная с этого момента пройдут и все попытки как-то ограничивать или как-то "ущипнуть" Россию в спортивной сфере", — сказал Владимир Владимирович на встрече с работниками завода "Цемикс" в Башкирии.

Россия, по мнению президента, сможет рассчитывать на проведение у себя крупнейших международных соревнований.

"Мне кажется, что сами спортивные мировые организации, в том числе и Международный олимпийский комитет, заинтересованы в том, чтобы одним из участников и претендентов на проведение крупнейших мировых состязаний была Россия", — сказал Путин.

Лидер РФ отметил, что Россия доказала, что умеет организовывать спортивные мероприятия "самым блестящим образом".

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Автор: Елена Былкина, Куратор: Олег Артюков
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