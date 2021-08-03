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"Буквально до копейки": Крым собрался взыскивать с Украины "блокадный" ущерб

Политика

Вслед за иском в ЕСПЧ Украина в скором времени может получить ещё несколько претензий. В Крыму посчитали убытки от украинских блокад и сообщили: речь идёт об ущербе на триллионы рублей.

"Буквально до копейки": Крым собрался взыскивать с Украины "блокадный" ущерб

"В совокупности будет предъявлено несколько исков по организации в отношении полуострова пяти блокад: водной, энергетической, транспортной, продовольственной и банковской", — объяснил для РИА "Новости" глава комитета по законодательству крымского госсовета, замглавы рабочей группы регионального парламента по оценке последствий блокады Сергей Трофимов.

Он отметил, что наиболее масштабными из вышеуказанного списка будут иски, касающиеся воды и энергии. Так, из-за водной блокады полуострову был нанесён ущерб примерно на 1,474 трлн рублей. Иск по ней планируется подать первым, он ожидается осенью.

"Сейчас идёт документальное подкрепление суммы ущерба, буквально до копейки", — отметил Трофимов.

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Автор: Константин Шапров, Куратор: Олег Артюков
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