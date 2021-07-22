Впервые в истории Россия подала межгосударственную жалобу в ЕСПЧ. Она касается событий на Украине, развернувшихся в 2014 году.
Как сообщили в российской Генпрокуратуре (цитирует ТАСС), в жалобе можно выделить сразу 10 групп нарушений. Список весьма обширен: от подавления свободы слова и журналистики до гибели мирных украинских граждан.
"20 июля Российская Федерация обратилась в Европейский суд по правам человека с межгосударственной жалобой против Украины на основании ст. 33 Конвенции о защите прав человека и основных свобод", — указано в сообщении Генпрокуратуры.
Напомним, что в 2014 году на Украине произошёл госпереворот, "предвестником" которого стал масштабный политический кризис. В результате всех событий того периода на Украине были нарушены права человека, а власти совершили множество преступных деяний. По итогам анализа ситуации можно сделать вывод: смена власти была неконституционной.
"Обращение призвано привлечь внимание Европейского суда и всего мирового сообщества к грубым и систематическим нарушениям прав человека украинскими властями, зафиксировать в международно-правовом поле многочисленные факты преступных деяний, заставить власти Украины прекратить их совершение, провести надлежащее расследование и немедленно привлечь виновных лиц к ответственности, восстановить мир и согласие на территории Украины", — отмечается в сообщении.
Кроме того, жалоба содержит и ходатайство: в ЕСПЧ должны принять меры, обязывающие Украину:
Данная инициатива — совершенно правильная, потому что России пора отходить от практики "защиты" и начинать "наступление", считает депутат ГД Леонид Калашников.
Я много лет уже бился с нашим Минюстом, что вы прекращайте только защищаться — вы защищайте и сами интересы страны в первую очередь, а то, вроде как, эти международные организации будто созданы для того, чтобы нас избивать.
И вот нас везде избивают: и в ЕСПЧ, и в самом ПАСЕ, которое эти резолюции без конца против нас принимает, а мы — третий плательщик (по взносам), и во всяких ОЗХО, Олимпийском комитете, всяких федерациях", — разъяснил Калашников, занимающий должность главы комитета ГД по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками для РИА "Новости".
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