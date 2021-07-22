EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
В Бурятии создали проект по снижению выбросов вредных веществ в атмосферу
Если что, Берлин ответит: Вашингтон сделал намёк по поводу "СП-2"
Время "укрепления": США и Швейцария нашли общий интерес в Сербии
Байдена попросили изменить дату встречи с Зеленским
"Возникает недоумение": в ФРГ объяснили, какая мечта ЕС уже не сбудется
Осознал: Байден до сих пор под впечатлением от беседы с Путиным
Не только для зубов: в Сети раскрыли хитрости с использованием зубной пасты
Военный обозреватель высказался о полёте Безоса в космос
Диетолог Ольга Деккер: "Ягодный детокс не приведёт к очищению организма"

Впервые в истории: Россия пожаловалась на Украину в ЕСПЧ

Политика

Впервые в истории Россия подала межгосударственную жалобу в ЕСПЧ. Она касается событий на Украине, развернувшихся в 2014 году.

Здание ЕСПЧ
Здание ЕСПЧ

Дошли до ЕСПЧ: на что жалуется Россия

Как сообщили в российской Генпрокуратуре (цитирует ТАСС), в жалобе можно выделить сразу 10 групп нарушений. Список весьма обширен: от подавления свободы слова и журналистики до гибели мирных украинских граждан.

"20 июля Российская Федерация обратилась в Европейский суд по правам человека с межгосударственной жалобой против Украины на основании ст. 33 Конвенции о защите прав человека и основных свобод", — указано в сообщении Генпрокуратуры.

Напомним, что в 2014 году на Украине произошёл госпереворот, "предвестником" которого стал масштабный политический кризис. В результате всех событий того периода на Украине были нарушены права человека, а власти совершили множество преступных деяний. По итогам анализа ситуации можно сделать вывод: смена власти была неконституционной.

Примите меры: чего хотят в Москве

Россия Украина
 

"Обращение призвано привлечь внимание Европейского суда и всего мирового сообщества к грубым и систематическим нарушениям прав человека украинскими властями, зафиксировать в международно-правовом поле многочисленные факты преступных деяний, заставить власти Украины прекратить их совершение, провести надлежащее расследование и немедленно привлечь виновных лиц к ответственности, восстановить мир и согласие на территории Украины", — отмечается в сообщении.

Кроме того, жалоба содержит и ходатайство: в ЕСПЧ должны принять меры, обязывающие Украину:

  • прекратить блокировку поставок воды в Крым;
  • избавиться от ограничений прав языковых и нацменьшинств;
  • разрешить вещание теле- и радиоканалов на русском языке;
  • прекратить "блокирующие" меры в отношении сайтов и печатных изданий на русском.

Мнение депутата ГД: наконец-то

Леонид Калашников
Леонид Калашников

Данная инициатива — совершенно правильная, потому что России пора отходить от практики "защиты" и начинать "наступление", считает депутат ГД Леонид Калашников.

"Моё мнение: наконец-то.

Я много лет уже бился с нашим Минюстом, что вы прекращайте только защищаться — вы защищайте и сами интересы страны в первую очередь, а то, вроде как, эти международные организации будто созданы для того, чтобы нас избивать.

И вот нас везде избивают: и в ЕСПЧ, и в самом ПАСЕ, которое эти резолюции без конца против нас принимает, а мы — третий плательщик (по взносам), и во всяких ОЗХО, Олимпийском комитете, всяких федерациях", — разъяснил Калашников, занимающий должность главы комитета ГД по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками для РИА "Новости".

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

ТРАНСЛЯЦИЯ ЕСПЧ (перевод на русский) | Украина против России | КРЫМ | решения ЕСПЧ о приемлемости
Автор: Константин Шапров, Редактор: Ольга Алексеева, Куратор: Олег Артюков
Последние материалы
Генпрокуратура РФ сообщила о постоянных нападениях на журналистов на Украине
"Джинсовая" аллергия
Впервые в истории: Россия пожаловалась на Украину в ЕСПЧ
Украина и Польша: сожалеем о решении ФРГ по "СП-2", но борьба не окончена
В Бурятии создали проект по снижению выбросов вредных веществ в атмосферу
В МИД РФ разъяснили, кто подыгрывает Киеву в вопросе Донбасса
Если что, Берлин ответит: Вашингтон сделал намёк по поводу "СП-2"
Время "укрепления": США и Швейцария нашли общий интерес в Сербии
Байдена попросили изменить дату встречи с Зеленским
Российский посол рассказал про "визитную карточку русофобов"
Популярное
Силовые структуры
Как украинские эксперты "унизили" российский Checkmate

Украинские эксперты оценили новый российский истребитель пятого поколения, представленный на МАКС-2021. Скажем сразу, самолёт им категорически не понравился.

Как украинские эксперты "унизили" российский Checkmate
Стали известны подробности соглашения США и ФРГ по "Северному потоку-2"
Мир. Новости мира
Стали известны подробности соглашения США и ФРГ по "Северному потоку-2"
Политика. Новости и аналитика
"Знаем, но молчим": эксперт об обломках Ту-154М, "горящей" Захаровой и Польше
Мир. Новости мира
"Нет дыма без огня": посол Китая в России высказался о ЕС, Белоруссии и санкциях
Любовь Степушова Грузия, Украина и Молдавия уже взяли себя в ЕС, но Брюсселю они не нужны Любовь Степушова Василий Амирджанов Собянин разрешил общепиту работать без QR-кодов Василий Амирджанов Андрей Михайлов Печальная судьба "Ковбоя Мальборо" Андрей Михайлов
Политика. Новости и аналитика
Посол РФ в США рассказал про методы "американских друзей" по части "СП-2"
Новости спецслужб
В Казахстане обнаружили утечку данных свыше 740 тыс. пользователей Telegram
Вашингтон попросил Киев о "режиме тишины" по Nord Stream 2
Мир. Новости мира
Вашингтон попросил Киев о "режиме тишины" по Nord Stream 2
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников