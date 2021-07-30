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Почти половина подписей за выдвижение Юнемана оказались бракованными

Политика » Выборы

Роман Юнеман, баллотирующийся в депутаты Госдумы по 210-му Чертановскому одномандатному округу, столкнулся с проблемами при сборе подписей. Кандидат рискует не собрать нужное количество в срок, который истекает 4 августа.

Почти половина подписей за выдвижение Юнемана оказались бракованными

Глава полевого отдела Юнемана сообщил, что внутренняя проверка забраковала 10 800 подписей, и нужен "тотальный досбор". Ранее кандидат сообщал, что за всю подписную кампанию было собрано 23 255 подписей. Таким образом, бракованными оказались почти 47% подписей.

"Я понимаю, что кажется это неподъемной задачей. Но ее нужно выполнить. Иначе наши труды будут напрасны. Наши бессонные ночи будут напрасны, наши жертвы будут напрасны. Сейчас мне нужна ваша помощь! Ваше упорство! Помогите Роме собрать. Иначе мы не сдадим идеальные подписи!", — написал куратор.

Юнеман еще 12 июля сообщал о проблемах со сбором подписей. Так, при проверке были забракованы 30% подписей. Среди причин браковки названы "строки заполнены неразборчивым почерком", "внесены исправления с нарушением законного порядка", "избиратель прописан не в нашем округе", "серия и номер паспорта обнаружены в базе недействительных паспортов". Помимо этого, Юнеман сообщал, что в его команду "были внедрены левые сборщики подписей".

Вместе с тем кандидат высоко оценивает свою подписную кампанию и публично заявляет, что никаких проблем с регистрацией у него не будет, хотя внутри его штаба царит совершенно иная атмосфера.

"Великолепная подписная кампания, великолепный результат. Мы успели. И теперь мы точно сдадим подписи. Идеальные", — пишет Юнеман.

Выборы в Госдуму VIII созыва пройдут с 17 по 19 сентября. Самовыдвиженцам в среднем необходимо собрать более 15 000 подписей.

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Автор: Ольга Лазарева, Куратор: Олег Артюков
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