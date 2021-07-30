Песков успокоил россиян в вопросе "размещения" ВС РФ в Белоруссии

Власти Белоруссии не обращались к властям РФ с вопросом о возможности размещения российских вооружённых сил в республике. Об этом заявил пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков.

Напомним, что ранее Александр Лукашенко выдал очередное "искромётное" заявление, связанное с безопасностью как страны в частности, так и Союзного государства в целом. При этом белорусский лидер отметил: пока в таком варианте необходимости нет. Но если понадобится, вопрос будет решён без раздумий.

"Если нужно будет для безопасности Союзного государства, которое мы строим, для безопасности Беларуси и России разместить здесь все вооружённые силы со всеми видами вооружений — они будут здесь размещены незамедлительно", — цитирует белорусского лидера "БелТА".

"Никаких обращений на этот счет от Белоруссии не было. Вы знаете, что это возможно после официального обращения руководства одной страны к руководству другой страны. На этот счёт существуют определённые законом процедуры, определенные законом полномочия. Каких-либо обращений от Белоруссии на этот счет не было", — сказал представитель Кремля журналистам.

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