Песков дал комментарий по поводу массовой драки в Крыму

Массовую драку в Крыму, участников которой пришлось разнимать не только полиции, но и Росгвардии, прокомментировал Дмитрий Песков. Пресс-секретарь президента РФ сообщил, что вне зависимости от принадлежности к той или иной этнической группе все граждане РФ за сопротивление сотрудникам правопорядка должны быть наказаны.

Напомним, что драка случилась в Симферополе, в ней участвовали не менее 10 человек. Известно, что среди участников были местные жители и уроженцы Чечни. Прибывшие на место полицейские и росгвардейцы в какой-то момент встретили сопротивление, и дело дошло до предупреждения о применении огнестрельного оружия.

Песков отметил, что каких-то "специальных" данных по ситуации Кремль не имеет. Однако

"В любом случае, не важно, кавказцы это или не кавказцы, все граждане нашей страны, и, если кто-то из граждан оказывает неповиновение представителям органов правопорядка или тем более угрожает каким-то оружием представителям органов правопорядка, это является незаконными действиями и подлежит наказанию в соответствии с нашими законами", — уточнил для журналистов пресс-секретарь.

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