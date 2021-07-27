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Нидерланды не заняли сторону Украины в расследовании авиакатастрофы Boeing 777

Политика

Представитель МИД Нидерландов Бо де Конинг высказался об иске против Украины, поданном Россией в ЕСПЧ. В его словах отсутствовали уже ставшие привычными антироссийские настроения, охватившие Европу с 2014 года. Исчезнут ли они на совсем, если Украину признают виновной в крушении пассажирского авиалайнера?

Сергей Кужугетович Шойгу и малазийский Boeing

МИД Королевства на данный момент сохраняет нейтралитет в этом тяжелейшем процессе, который длится уже 7 лет. В день годовщины президент Украины Владимир Зеленский заявил, что "очень важно найти виновных". Этого мнения придерживается всё мировое сообщество, но версии о подозреваемых разнятся. 

22 июля Россия проявила очередную инициативу в поиске виновных в крушении Boeing 777. Против Украины был подан первый в истории страны межгосударственный иск в Европейский суд по правам человека. Российская сторона вменяет ВСУ крушение "малазийского боинга", совершавшего рейс Амстердам - Куала-Лумпур. Главное обвинение - незакрытие подконтрольного Киеву воздушного пространства в зоне боевых действий. 

"это дело между Россией и Украиной", - заявил представитель голландского МИД.

Также Бо Де Конинг сообщил, что Королевство будет внимательно следить за судебным разбирательством. 

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Автор: Иван Лебедев, Куратор: Олег Артюков
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