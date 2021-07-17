"Найти виновных": 7 лет со дня крушения пассажирского Boeing в Восточной Украине

В день годовщины катастрофы Boeing 777 в Донецкой области президент Украины Владимир Зеленский высказался о том, как важно найти виновных в этом происшествии.

7 лет назад, 17 июля 2014 года пассажирский самолет "Boeing 777", летевший из Амстердама в Куала-Лумпур, потерпел крушение. В момент катастрофы авиалайнер пролетал над территорией Восточной Украины. По версии главы СБУ Валентина Наливайченко самолет сбили российские ополченцы.

Российские политические деятели неоднократно говорили о сомнительности подобных обвинений. В ходе расследования, проводимого Совместной следственной группой (ССГ), мнение Москвы не учитывалось.

Согласно версии повстанцев ЛНР "Боинг" мог быть сбит украинским штурмовиком Су-25. Кроме этого, высказывались предположения, что зенитно-ракетный комплекс "Бук", снарядом которого вероятно был подбит малазийский авиалайнер, принадлежал Вооруженным силам Украины. Накануне крушения в интернет попало видео, подтверждающее присутствие "Бука" в зоне АТО.

Также о необходимости установить виновных крушении пассажирского самолета высказались европейские лидеры. МИД Австралии, Бельгии, Малайзии, Нидерландов и Украины заявили о своей готовности оказать поддержку следственным органам по этому делу.

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