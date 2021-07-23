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Автор Любовь Степушова

Какие перспективы у иска РФ против Украины в ЕСПЧ

Мир » Бывший СССР » Украина

Каковы юридические перспективы у иска РФ в Европейский суд по правам человека с межгосударственной жалобой против Украины, рассказал юрист-международник Анатолий Капустин.

Какие перспективы у иска РФ против Украины в ЕСПЧ

Что в иске России против Украины в ЕСПЧ

В списке претензий, согласно сообщению Генпрокуратуры, десять пунктов, среди них:

  • "практика подавления свободы слова и преследования инакомыслящих" путем запрета работы СМИ и журналистов;
  • дискриминация русскоговорящего населения и вытеснение русского языка из общественной сферы;
  • дискриминация российского бизнеса;
  • гибель людей и уничтожение имущества "в результате обстрелов Вооруженными силами Украины сопредельной территории Российской Федерации";
  • лишение жителей Донбасса возможности участия в выборах в центральные органы власти;
  • блокирование Северо-Крымского канала "как основного источника пресной воды для жителей Крымского полуострова";
  • нападения на дипломатические представительства России;
  • гибель людей во время Евромайдана в 2014 году, при пожаре в Доме профсоюзов в Одессе и во время проведения операции в Донбассе.

Россия требует от Украины прекратить нарушать международное право

Начальник главного управления международно-правового сотрудничества Генеральной прокуратуры РФ, уполномоченный при Европейском Суде по правам человека Михаил Виноградов отметил, что "документ является результатом длительной кропотливой совместной работы российских министерств и ведомств".

По словам Виноградова, жалоба затрагивает широкий спектр нарушений прав жителей Украины и российских граждан и организаций, гарантируемых Конвенцией и протоколами к ней, и основывается на статье 33 Конвенции о защите прав человека и основных свобод.

Учитывая изложенные нарушения, Россия ходатайствовала о введении обеспечительных мер с требованием о незамедлительном прекращении Украиной продолжающихся до сих нарушений.

Отметим, что многие перечисленные Россией эпизоды не раз критиковали международные правозащитные организации. Например, нападения на журналистов, отсутствие расследований по массовой гибели людей на Майдане и в Одессе, ущемление прав русскоязычных.

"У России достаточно доказательств преступлений Украины по всем пунктам обращения, в том числе преступлений украинского режима против мирных жителей Донбасса. Действия украинских военных идут вразрез со всеми общепринятыми в мировом сообществе конвенциями. Прежде всего, речь идет о Конвенции Совета Европы о защите прав человека и основных свобод", — отметил глава Донецкой народной республики Денис Пушилин Telegram-канале.

Реакция Украины: у иска РФ в ЕСПЧ нет перспективы

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что у этой жалобы России в ЕСПЧ "нет никакой юридической перспективы и практического смысла".

Он считает, что Россия воспользовалась инструментом Европейского суда после того, как обеспечила себе "абсолютную возможность не выполнять любое решение ЕСПЧ". Подоляк также назвал действия России политическим цинизмом и заявил, что у жалобы есть только "пропагандистский смысл".

Мнение юриста: преступления Киева документированы

Как сказал Pravda. Ru президент Российской ассоциации международного права Анатолий Капустин, суть иска в том, чтобы восстановить справедливость, порядок в отношениях между Россией и Украиной с использованием международного судебного органа.

"Они (Украина) три иска запустили в Европейский суд. Почему мы ждем и не подаем встречных исков? У нас ничего не придумано, у нас всё реально. Реально идет конфликт, реально применяется вооруженная сила, реально нарушаются права мирного населения, есть целый ряд вопросов в сфере прав человека, которые подпадают под действия Европейской конвенции о защите прав человека", — сказал юрист.

Побудительным мотивом России Анатолий Капустин считает тот факт, что за 7 лет от простых граждан Украины подано в ЕСПЧ около 8 тысяч индивидуальных жалоб, но они до сих пор не рассмотрены.

"Это побуждает Россию взять на себя обязанность покровителя прав украинцев и граждан в тех регионах, которые считаются непризнанными, но которые, отнюдь, не выпадают из сферы действия Европейской конвенции", — сказал эксперт.

По его словам, перспективы удовлетворения иска есть, если он не будет политизирован, так как российская прокуратура, когда совершались соответствующие преступления, все тщательно документировала.

"Немедленно ЕСПЧ удовлетворяются вопросы применения временных мер*. Если есть какие-то длящиеся преступления или нарушения Конвенции, то государство может обратиться с требованием их прекратить. Если такие требования есть, и Европейский суд признает их обоснованными, тогда они будут удовлетворены достаточно быстро", — отметил Анатолий Капустин.

По его словам, возможен еще один способ — это мировое соглашение между сторонами. Были некоторые случаи в практике Европейского суда, когда стороны сами договорились урегулировать спорные вопросы без суда. В нынешних условиях эта ситуация пока не представляется перспективной.

"Но у Украины тоже возможны изменения, в какую сторону — пока трудно говорить. Но будем надеяться, что в лучшую. В этом случае, наверняка, можно будет этот вопрос к рассмотрению в Европейском суде по обоюдному соглашению снять", сказал юрист.

* Временные меры предусмотрены не самой Европейской Конвенцией, а Регламентом ЕСПЧ, для государств-членов Совета Европы их исполнение является обязательным. Временные меры — это срочные меры, которые, в соответствии с устоявшейся практикой Суда, применяются только там, где есть неизбежный риск нанесения непоправимого вреда. Такие меры решено применять в связи с разбирательством в Суде, не предрешая никаких последующих решений о допустимости или обоснованности данного дела, по существу.

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Куратор: Любовь Степушова
Темы еспч денис пушилин михаил подоляк генпрокуратура анатолий капустин
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