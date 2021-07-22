"Всякому терпению наступает конец": Захарова о жалобе РФ в ЕСПЧ

Решение России пожаловаться на Украину в ЕСПЧ — крайняя мера, которая используется лишь в исключительных ситуациях. Однако безнаказанность украинских властей, которые ей "упивались", истощила терпение Москвы.

Здание ЕСПЧ в Страсбурге

На что жалуемся: Киев успел "наломать дров"

Напомним, что жалоба на Украину в ЕСПЧ стала первой в российской истории. В ней описываются события, развернувшиеся на Украине в 2014 году, а также их последствия:

гибель множества мирных жителей;

неконституционная смена власти;

незаконные аресты и тюремные сроки;

притеснение и преследование журналистов;

дискриминация русскоговорящих жителей;

и многое другое.

"Полная безнаказанность": нужны крайние меры

Мария Захарова

"Москва последовательно придерживалась позиции, что привлечение судебных инстанций — это крайняя мера, которая может быть задействована лишь в исключительных случаях. С одной стороны, это мотивировано уважительным отношением нашей страны к международным инстанциям, с другой — стремлением к поискам иных, мирных средств разрешения споров вне зала суда. Но всякому терпению наступает конец", — объяснила в ходе брифинга 22 июля официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Россия, продолжила Захарова, — за то, чтобы европейский правопорядок был защищён. Украину нужно привлечь к ответственности — там систематически нарушаются права человека.

"Полная безнаказанность киевского режима, который ей буквально упивался, а также бездействие международных структур, которые закрывали глаза на многочисленные бесчинства, просто развязали киевскому режиму руки", — уточнила она.

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