Решение России пожаловаться на Украину в ЕСПЧ — крайняя мера, которая используется лишь в исключительных ситуациях. Однако безнаказанность украинских властей, которые ей "упивались", истощила терпение Москвы.
Напомним, что жалоба на Украину в ЕСПЧ стала первой в российской истории. В ней описываются события, развернувшиеся на Украине в 2014 году, а также их последствия:
"Москва последовательно придерживалась позиции, что привлечение судебных инстанций — это крайняя мера, которая может быть задействована лишь в исключительных случаях.
С одной стороны, это мотивировано уважительным отношением нашей страны к международным инстанциям, с другой — стремлением к поискам иных, мирных средств разрешения споров вне зала суда.
Но всякому терпению наступает конец", — объяснила в ходе брифинга 22 июля официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Россия, продолжила Захарова, — за то, чтобы европейский правопорядок был защищён. Украину нужно привлечь к ответственности — там систематически нарушаются права человека.
"Полная безнаказанность киевского режима, который ей буквально упивался, а также бездействие международных структур, которые закрывали глаза на многочисленные бесчинства, просто развязали киевскому режиму руки", — уточнила она.
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