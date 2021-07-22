Сколько можно защищаться, пора атаковать: почему важен иск России против Украины

Россия впервые в своей истории обратилась в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) с межгосударственной жалобой на другую страну. А именно — Украину. Очевидно, что рассмотрение этой жалобы займет не один год. Список претензий Россия подготовила внушительный.

Суть претензий России к Украине

О том, что такая жалоба была подана 20 июля, сообщили в российской Генпрокуратуре. Подана она на основании ст. 33 Конвенции о защите прав человека и основных свобод.

Перечень претензий России к Украине внушительный, касается десяти основных групп нарушений. Среди них ответственность властей Украины за гибель мирного населения, незаконное лишение свободы и жестокое обращение с людьми, в том числе имевшие место на Майдане в Киеве и в Доме профсоюзов в Одессе в 2014 году, а также в Донбассе в ходе проведения так называемой антитеррористической операции.

Среди нарушений также указаны практика подавления свободы слова и преследования инакомыслящих путем запрета работы СМИ, интернет-платформ, преследования журналистов (российских, украинских и иных государств), политиков и рядовых граждан, политика дискриминации русскоговорящего населения и так далее.

В жалобе говорится о нарушениях по десяти статьям Европейской конвенции по правам человека и протоколов к ней:

о праве на жизнь (ст. 2),

о запрещении пыток (ст. 3),

о праве на свободу и личную неприкосновенность (ст. 5),

о свободе выражения мнений (ст. 10),

об уважении к частной и семейной жизни (ст. 8),

о праве на беспрепятственное пользование имуществом и защиту собственности (ст. 1 протокола 1),

о праве на образование (ст. 2 протокола 1),

о праве на свободные выборы (ст. 3 протокола 1),

о праве на эффективную правовую защиту (ст. 13),

о запрещении дискриминации (ст. 14).

Мнение судьи России в ЕСПЧ

А вот мнение человека, так сказать, погруженного в процесс. Судья ЕСПЧ от России Дмитрий Дедов полагает, что межгосударственная жалоба будет рассматриваться в ЕСПЧ не один год. По его мнению, следует учитывать при этом, что Грузия и Украина подали "свыше десятка жалоб" на Россию.

При этом судья уверен, что ЕСПЧ проведет независимое и беспристрастное расследование по материалам, направленным Россией. Процесс, по его прогнозу, будет "интересный", сообщает "Интерфакс".

Дмитрий Дедов полагает, что "в данном случае решается стратегическая задача: атаковать именно в ЕСПЧ, сколько же можно там защищаться". Он подчеркнул, что "поводов для такой жалобы предостаточно, начиная с 2014 года".

Здесь, конечно, любопытно будет понаблюдать, насколько Европейский суд по правам человека сможет сохранить беспристрастность и непредвзятость. Есть сомнения на сей счет, но да не будем торопить события.