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Глава Минюста Украины предрёк России "неминуемое поражение" в ЕСПЧ

Политика

Не успела Украина как следует облиться слезами от сделки по "СП-2", заключённой ФРГ и США "за спиной Киева", как подъехала новая "зрада" — жалоба России в ЕСПЧ.

Глава Минюста Украины предрёк России "неминуемое поражение" в ЕСПЧ

Иск российской стороны в Европейский суд по правам человека против Украины прокомментировала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, пояснив, что "всякому терпению приходит конец".

Украина же продолжает привычно хорохориться, обещая России "неминуемое поражение" в споре о защите прав человека в незалежной. Своё мнение по этому поводу высказал украинский министр юстиции Денис Малюська. Все предъявленные обвинения он назвал "мифами российской пропаганды".

"Судя по пресс-релизу Генпрокуратуры страны-агрессора и их же МИД, Россия спутала ЕСПЧ с шоу на российском телевидении — в заявлении в суд выложили все мифы российской пропаганды. Совсем бессмысленным такой поступок не назовешь — у них появится дополнительная медиаплощадка для промывания мозгов и медиа-повод. Но с юридической точки зрения — их ожидает неминуемое поражение", — заявил глава Минюста Украины в своём Facebook.

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РФ ограничила влияние ЕСПЧ на исполнение судебных решений
Автор: Людмила Черткова, Куратор: Олег Артюков
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