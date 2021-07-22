Кремль назвал актуальными учения по отключению Рунета от глобальной сети

Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков заявил журналистам, что учения по отключению российского интернета от всемирной паутины актуальны. Причины — киберпреступность, которая набирает обороты, и дефицит международного сотрудничества в борьбе с этой проблемой.

Дмитрий Песков посоветовал спрашивать о результатах учения у служб, которые отвечали за него — у Роскомнадзора и Минсвязи. С 15 июня по 15 июля в России прошли мероприятия, в ходе которых отключали Рунет от глобальной сети. Роскомнадзор заявил, что учения проводятся каждый год, как и положено по закону. Операторы связи, которые принимали участие, отказались от комментариев.

Ранее самоизоляция из-за "ковида" продемонстрировала слабость российского интернета, его проблемы и самые уязвимые места. Об этом говорили эксперты IT-сообщества, которые участвовали в Zoom-конференции по цифровому будущему страны. Большинство из российских интернет-сервисов и платформ провалили тестирование.

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