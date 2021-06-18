"Это не снято? Не снято": Кургинян оценил встречу Путина и Байдена

Разговор Владимира Путина и Джо Байдена выявил некоторые проблемы, которые можно назвать экзистенциальными. Несмотря на ряд положительных подвижек, многие вопросы остались в статусе "неснятых".

Владимир Путин и Джозеф Байден

"Да чёрт их знает": отношения Москвы и Вашингтона снова "подвисли"?

Прокомментировать встречу двух президентов решил лидер движения "Суть времени" Сергей Кургинян. Он отметил, в частности, одно из высказываний российского президента, посвящённое отношениям по линии "Москва — Вашингтон".

"Путина спрашивают, считает ли он, что отношения [с США] достигли дна, они еще будут продолжать ухудшаться? Что отвечает Путин? Что полагается ответить при более или менее нормальной встрече? Ну полагается ответить, что мы достигли дна, у нас разрядка. А он отвечает: "Да чёрт их знает", — рассказал Кургинян, выступая на шоу "Вечер с Владимиром Соловьёвым" на телеканале "Россия 1".

"Это не снято? Не снято": Украина в НАТО и другие проблемы

Джо Байден протянул руку первым

Возвращаясь к экзистенциальным проблемам: таковой, например, является вопрос вступления Украины в НАТО. Россия, подчеркнул эксперт, будет в случае вхождения "соседа" в альянс задействовать свои военно-стратегические возможности по максимуму.

"Путин сказал: Вашингтон объявил Россию врагом и поддерживает все организации, которые работают на наше сдерживание. Значит, это не снято? Песков сказал, что нет никаких оснований выводить Америку из числа недружественных стран. Это не снято? Не снято. Следующий вопрос, который с моей точки зрения еще серьёзнее — это заявление пресс-секретаря, который подчеркнул: "Мы впервые поняли всерьёз, что нам сказали, что Украина в этом состоянии может быть принята в НАТО. Так никогда не говорилось", — заявил Кургинян.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.