Не освоился: встречу Путина и Байдена оценила специалист по распознаванию лжи

Свою оценку встречи лидеров РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена успели дать многие политики и эксперты. Но как выглядел саммит с точки зрения эксперта по распознаванию лжи? Благодаря «Общественной службе новостей» мы знаем ответ на этот вопрос.

Напомним, что саммит вызвал целый спектр эмоций у многих видных политиков: в Киеве сообщили, что видят в нём «хороший сигнал», тогда как экс-президент США Дональд Трамп высказался более критично – США «ничего не досталось».

Начал за упокой: встреча для Байдена не задалась сразу?

Для ОСН встречу президентов проанализировала специалист по распознаванию лжи, психолог Светлана Филатова. Она отметила, что начал Байден весьма нерешительно.

«Байден ещё до того, как произошло рукопожатие, стоял очень нерешительно. Во-первых, сложил руки в паховой области: у мужчин этот жест часто используется, когда они неуверенно себя чувствуют. Он периодически озирался на Путина, ждал момента, когда президент России обратит на него внимание и они обменяются рукопожатиями. Когда зрительный контакт был пойман, они пошли друг другу на встречу. Получается, что Байден пока ещё неуверенно себя чувствует в роли главы США, он сутулится», − отметила физиогномист.

Не освоился. Зато на фото хорошо получился

Поведение Байдена, уверена эксперт, показывает, что он пока не освоился в роли президента. Так что Путин, у которого намного больше опыта на президентском посту, выглядел и чувствовал себя явно увереннее.

Однако уже к моменту совместного фотографирования расклад несколько поменялся. Американский лидер, считает Филатова, попробовал взять себя в руки.

«На фото он всячески пытается показать свою главенствующую позицию: у него и челюсть выше и нога на ногу. Но видно, что Байден волнуется – даже листок положил с тезисами, чтобы ничего не забыть. Это знак того, что у президента США есть волнение: не забыть донести что-то важное. На фото Путин не очень удачно сидит, поджал два пальца, ниже опустил челюсть. Он не выглядит победителем. Хотя пытается поддерживать уверенный вид. Но по позам Байден ведёт себя более уверенно, словно чувствует себя на своей территории», − отметила специалист.

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