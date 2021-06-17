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Киев разглядел в саммите Путина и Байдена "хороший сигнал"

Мир

Киев внимательно следил за саммитом Джо Байдена и Владимира Путина, сумев в результате разглядеть "хороший сигнал". Данный "сигнал" касается "минского формата", а точнее, поддержки Украины при работе в нём.

Киев разглядел в саммите Путина и Байдена "хороший сигнал"

Данные о "хорошем сигнале" сообщил журналистам глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко.

"Байден сказал, что нужно углублять дипломатию в "минском формате". Для нас это означает, что мы далее будем ожидать, просить о поддержке дипломатии <…>, которая есть в "минском формате".

Если мы говорим о Минских соглашениях, то это перечень того, как и что будет происходить, и эти модели тоже существуют — и кластеры, и формула Штайнмайера", — высказался Корниенко, выступая на "Украине-24".

"Это в интересах Украины"

Таким образом, отметил Корниенко, это сигнал для Киева, причём хороший:

"… будет поддержка Украины в направлении реализации Минских соглашений в том формате, в том порядке, в котором это является в интересах Украины".

Политик также подчеркнул: несмотря на возможные "рассказы" представителей так называемой пятой колонны о том, что Украина отменяет планы по евроинтеграции, а страну в целом "слили", Киев поддержит "международная коалиция стран".

"Сейчас вся "пятая колонна" на Украине поднимется и снова начнёт рассказывать: "Украину слили, всех сдали, Байден сдал Украину, всё плохо, разворачиваемся, отменяем евроинтеграцию и шагаем дружными шагами в Таможенный союз". Ничего этого не будет", — рассказал он.

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Автор: Константин Шапров, Редактор: Ольга Алексеева
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