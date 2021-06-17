Встретились — уже успех: что будет после саммита Путина и Байдена

Саммит Россия-США, который прошёл в Женеве 16 июня, был именно таким, как и предсказывали практически все эксперты — без каких-либо прорывов. Но, собственно, трудно было ожидать чего-то подобного при том уровне противоречий, которые есть между сторонами. Хотя, конечно, безрезультатным его назвать нельзя.

О некоторых итогах переговоров

Самый зримый результат переговоров — возвращение послов России и США на их рабочие места, в Вашингтон и в Москву, соответственно. Понятно, что ради этого саммит едва ли стоило проводить, договориться можно было на менее высоком уровне. Но что есть, то есть. При этом непонятно, как там дальше будет с российской дипломатической собственностью. И как скоро будут решены проблемы с визами.

Кроме того, было заявлено о необходимости продолжать переговоры по стратегическим наступательным вооружениям, а также договориться о принципах взаимодействия в киберпространстве.

По итогам саммита было принято совместное коммюнике, правда совсем короткое и касавшееся только одного вопроса — той самой стратегической стабильности.

Главное — что встретились

Но что будет дальше? А дальше стороны дали себе время, чтобы попытаться добиться прогресса в переговорах хотя бы по некоторым темам. Американцы говорят, что перспективы достижения каких-либо соглашений станут понятны в течение полугода.

По мнению первого заместителя главы комитета Совета Федерации по международным делам Владимира Джабарова, встреча президентов оказалось весьма позитивной.

"Самое главное, никакого провала не случилось. Стороны договорились начать процессы по восстановлению отношений в различных сферах. Прежде всего, будут в полном объёме восстановлены дипломатические отношения, консульское визовое обслуживание, что, кстати, в последнее время приобрело очень острый характер. Начнутся совместные работы по линии внешнеполитических ведомств по вопросам разоружений, подготовки нового договора по СНВ, по всем острым моментам", — сказал сенатор Pravda.Ru.

"И самое интересное, что стороны проявили взаимное уважение друг к другу. Наш президент всегда очень корректен, максимально сдержан. И Байден повёл себя очень серьёзно, очень взвешенно, что, кстати, отметил наш президент. Я думаю, что это было полной неожиданностью для многих "ястребов", особенно в Вашингтоне", — сказал Владимир Джабаров.

По мнению политолога Леонида Крутакова, главным результатом встречи является то, что она состоялась.

"Главным результатом встречи является то, что они вообще встретились. Сама встреча состоялась после вала обвинений против России и Путина лично. Факт самих переговоров и стал главным обвинением со стороны американской прессы в адрес Байдена. Созданы были колоссальные ожидания в обществе американском и вообще западном, что Россию необходимо поставить на колени, Путин должен уйти. Но этого ничего не произошло", — сказал политолог Pravda.Ru.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.