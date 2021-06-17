Так не пойдёт: в МИД оценили новый доклад ЕС, связанный с Россией

Недавно вышедший из высоких кабинетов ЕС доклад, в котором описываются перспективы отношений с Россией, можно назвать идеологизированным. В нём указаны принципы, которым никогда не стать основой для нормальных отношений.

Напомним, что общее содержание документа можно описать как "три Д": давление, дистанцирование, диалог. ЕС считает нужным "сдерживать усиление" России и пресекать её попытки вмешаться в дела стран объединения, но одновременно заявляет и о важности выстраивания диалога по вопросам, волнующим обе стороны (например, коронавирусу или климату).

"Подобные принципы, разумеется, не могут служить основой для конструктивных стабильных отношений между Россией и Евросоюзом, вывода их за рамки ситуативного взаимодействия и тем более для построения в будущем обновлённого партнёрства", — сообщила в ходе брифинга официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Содержание доклада идеологизировано. Его трудно назвать осмыслением коренных интересов европейцев в преломлении отношений с Россией", — добавила она.

Москва готова к работе с Брюсселем — но лишь на условиях равноправия. И для этого руководству ЕС понадобится политическая воля.

"Философия доклада свидетельствует о том, что многим в ЕС хотелось бы… выстраивать взаимодействие только на основе своих единственно верных убеждений. Так не пойдёт", — высказалась Захарова.

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