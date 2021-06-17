(Не)увязочка: презентация стратегии ЕС по РФ совпала с саммитом в Женеве

Презентация стратегии ЕС по России удивительным образом почти совпала по времени со стартом саммита Владимира Путина и Джо Байдена. Однако, как сообщает ТАСС со ссылкой на свой источник, это — всё-таки именно совпадение, и ничто иное.

Напомним, что презентацию новой стратегии ЕС проводил 16 июня лично глава внешнеполитической службы объединения Жозеп Боррель. В представленном им документе сказано:

попытки Москвы вмешаться в дела стран-участниц ЕС будут пресекаться, усиление России продолжат "сдерживать";

при этом с Москвой продолжат вести диалог по вопросам, которые интересны и Брюсселю: например, климатическим и "ковидным".

"Нет, время публикации совместного заявления [внешнеполитической службы ЕС и Еврокомиссии с изложением стратегии по РФ] было увязано только с предстоящей на следующей неделе её презентацией на заседании Евросовета и определялась календарём работы Еврокомиссии", — заявил источник ТАСС.

Интересен и ещё один факт: вышеуказанный документ могли обсуждать за день до саммита (15 июня). Как сообщил источник ТАСС,

"Отношения с Россией обсуждались во вторник в ходе саммита [ЕС — США], что также отражено в его совместном заявлении", — сообщил источник.

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