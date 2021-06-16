Слуцкий рассказал про США, однополярный подход и "мирового жандарма"

Потуги Вашингтона стать своего рода мировым жандармом, единолично усевшись на "полюсе силы", ни к чему не привели. Равно как и попытки "подмены" всей системы международного права.

"Попытка подменить все институты, подменить всю систему международного права, создававшуюся столетиями, и стать единственным полюсом силы, неким мировым жандармом — для Соединённых Штатов, мне кажется, уже сейчас можно констатировать, что закончилась ничем", — высказался глава международного комитета ГД Леонид Слуцкий в ходе программы "Личные связи" на YouTube.

При этом Вашингтон остаётся при мнении, что ключевыми "препятствиями" являются Москва и Пекин. Поднебесная, напомним, как раз недавно сообщала: попытки вмешаться в её политику обречены на провал, а отвечать на них будут ещё решительнее.

Также важно не забывать про других участников БРИКС — ведь они, напомнил Слуцкий,

"…категорически возражают против однополярного подхода".

"Страны БРИКС — это, на секундочку, треть мирового ВВП, валового внутреннего продукта, или, можно сказать, планетарного внутреннего продукта, если брать масштабы Земли в целом", — уточнил депутат.

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