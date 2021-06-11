Сурков предложил России вернуть Украину силой

Бывший помощник президента России Владислав Сурков заявил, что Украину вернуть в российскую сферу влияния можно только силой. По его словам, сила может быть не обязательно военной.

"Сила бывает разная, не только военная. Есть еще сила спецслужб, она другая. Есть сила, так называемая, мягкая, пресловутый термин, но она тоже существует. Есть сила экономического влияния, политического влияния", — заявил Сурков в интервью проекта WarGonzo.

По его словам, Россия выигрывает международную ситуацию, которая складывается не в пользу Украины.

"Мир реально устает от Украины", — заявил Сурков.

Сурков работал помощником президента России с 2013 по 2020 год. После вооружённого переворота в Киеве в 2014 году Сурков занимался украинским направлением.