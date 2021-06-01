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"Ничего не соображают": Жириновский объяснил, кого стоит считать детьми

Политика

Снова радует громкими заявлениями лидер ЛДПР Владимир Жириновский: политик, ранее успевший "закрыть" шоу Ивана Урганта и найти "ошибку Сталина", поднял вопрос детского возраста.

"Ничего не соображают": Жириновский объяснил, кого стоит считать детьми

Свои мысли по поводу детского возраста Жириновский озвучил в ходе пленарного заседания Госдумы. Напомним, что 1 июня отмечается Международный день защиты детей.

"Возраст продлим давайте: детьми будут считаться те, кому до 30 лет. Они ничего не соображают до 30 лет, они все дети", — заявил Жириновский депутатам.

Также Жириновский решил провести границу и для "старшего поколения": так стоит называть людей, перешагнувших 70-летие.

"А среднее [поколение] — самое золотое. Работайте, товарищи, кому от 35, на вас вся надежда", — резюмировал лидер ЛДПР.

К слову, уже в 2020 году силами Госдумы был принят закон, по которому молодёжью считаются люди до 35 лет включительно. Благодаря этому шагу в РФ стало на 12,7 млн больше молодёжи.

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Владимир Жириновский. Вечерний Ургант. 14.05.2021
Автор: Константин Шапров, Редактор: Ольга Алексеева
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